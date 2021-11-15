В России пьяный житель Красноярского края вломился в морг, чтобы переночевать, но в какой-то момент ему показалось, что покойники "ходят".
Испугавшись мужчина схватил скальпель и порезал четыре тела, пишет Сибирь.Реалии.
Следы взлома обнаружили сотрудники медучреждения и вызвали полицию. Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого.
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"Показалось, что они ходят, встают. Страшно стало. Встали там в морге, я порезал их ножом. Очень сильно пьяный был. Целый день пил, очень много выпил. Пил водку, пиво, вино, все вместе", - рассказал задержанный.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
По данным российский силовиков, подозреваемый изувечил тела одной женщины и троих мужчин, нанеся множественные порезы при помощи скальпеля и ножей.
Как сообщал УНИАН, ранее в России 56-летний житель Нижегородской области Виктор Самохвалов "ожил" после нескольких суток пребывания в морге. Мужчину госпитализировали из-за проблем с сердцем. Врачи боролись за его жизнь, но откачать так и не смогли, и поместили тело в морг. Но, через трое суток мужчина очнулся и самостоятельно выбрался из холодильника.
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