Традиционно у пропагандистов не обошлось без "руки Вашингтона".

На российском телевидении новая истерия – местные "эксперты" заговорили о приближении еще одного масштабного наступления украинских войск в конце лета и массированном ударе F-16 по Крымскому мосту.

"В конце августа – начале сентября я думаю, что будет еще более крупномасштабная наступательная операция со стороны Украины. Не исключено, что это будет на юге. Опять же будут пытаться перерезать сухопутный коридор в Крым", – заявил российский "военный эксперт" Андрей Клинцевич.

Он также не исключил, что "часть этого наступления уйдет в сторону Запорожской АЭС". И традиционно у пропагандистов не обошлось без "руки Вашингтона".

"Перекрытие сухопутного коридора в Крым вместе с массированным ударом самолетов F-16 по Крымскому мосту – это тот образ победы, который Белый дом сможет продать избирателям. Они будут стремиться к этому", – продолжил он.

По словам Клинцевича, сейчас Курская область РФ должна вытянуть на себя часть российских резервов, которых еще нет на фронте, "которые мы не сможем потом резко перебросить на Запорожскую или Херсонскую область".

Ситуация в Курской области

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. Силы обороны уже продвинулись вглубь территории РФ на расстояние до 30 км по прямой от границы, рассказал "Суспільному" один из участников операции.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский впервые официально назвал цель операции в Курской области. Так, она призвана обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. По его словам, ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумской области.

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