По его мнению, война будет выиграна путем уничтожения российских аэродромов, Керченского моста.

Войну Украины против РФ выиграют самолеты, беспилотники и защита от них. Об этом в интервью Радио Свобода заявил американский историк и писатель Тимоти Снайдер.

"Сейчас другой тип войны. Если взглянуть на это в перспективе, то я считаю, что украинцы продемонстрировали большую готовность защищать свою страну. И за предыдущие два с половиной года принесли огромные жертвы в масштабах, которые, большинству западных обществ трудно даже представить", - сказал он.

По словам Снайдера, украинцы воюют в одиночестве, и для украинских властей разумно планировать войну, которая не даст возможности России ее продолжать.

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"И моя вторая мысль заключается в том, что войну, в которой мы сейчас находимся, выиграют беспилотники и защита от беспилотников, а также самолеты. Она будет выиграна путем уничтожения российских аэродромов, Керченского моста. Это правда, что [желающих воевать] украинцев стало меньше, и это правда, что украинцы воюют в одиночестве. И я думаю, что для украинской власти разумно планировать войну, которая не даст возможности России ее продолжать, а не пытаться силой вытеснить каждого российского солдата с украинской территории", - пояснил историк.

Он подчеркнул, что готовность воевать, безусловно, является фактором. И это фактор как с украинской, так и с российской стороны.

"И это своего рода гонка, кто истощится первым. Россияне сейчас теряют много людей, чтобы получить очень мало территории, и они рассказывают все худшие истории о том, почему они это делают. Так что это, безусловно, фактор. [И мы больше знаем об этой проблеме в Украине, потому что] Украина - это демократия, это страна, где люди имеют свободу дискуссии, в Украине это иначе, чем в России. Мы можем вести этот разговор, если захотим. В России мы не могли бы вести этот разговор, мы бы немедленно оказались в тюрьме, если бы заговорили о том, что люди не мобилизуются. Мы буквально нарушали бы закон. Но это не значит, что в России это не является проблемой. Я думаю, что в России это становится политической проблемой. В какой-то момент это станет политической проблемой. Я имею в виду, что это важно, но нужно учитывать более широкий контекст", - отметил писатель.

Снайдер о войне РФ против Украины

По мнению Снайдера победа над Россией в войне - это лучшее, что мы можем сделать для России. "Я имею очень конкретную точку зрения, которая заключается в том, что империям полезно проигрывать войны. Они не всегда их проигрывают, но для них это хорошо. И я имею в виду Польшу, Германию, Италию - это все постимперские страны. Испания, Франция, Великобритания - это постимперские страны. И то, что называется европейской интеграцией - это постимперское явление", - заявил он.

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