Министру внутренних дел, другим чиновникам, а также СБУ поручили подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Продолжается операция ВСУ в Курской области. Сейчас под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации, сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский Сырский на заседании Ставки.

"Наступательная операция по территории Курской области. В настоящее время под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории Российской Федерации", – заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на заседании Ставки важнейшим был доклад Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области.

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"Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия", – подчеркнул президент.

При этом добавил, что министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ поручили подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Также Зеленский отметил, что был заслушан доклад экономического блока, первого вице-премьера Юлии Свириденко.

"Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5 – 10 лет", – сообщил он.

Президент отметил, что Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД поручено подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена.

"Министерству обороны и дипломатам – представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", – констатировал Зеленский.

Бои в Курской области: это стоит знать

Российские власти заявили, что украинские военные контролируют уже 28 населенных пунктов Курской области. В то же время аналитики утверждают, что на самом деле это число куда больше. Речь идет о более 40 населенных пунктах.

В частности, бойцы 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ провели зачистку села Дарьино Суджанского района. Они также сорвали российский триколор с админздания.

Как сообщал УНИАН, 12 августа, российский диктатор Владимир Путин на совещании приказал выбить украинские войска с территории РФ и после этого обеспечить надежное прикрытие российской границы. Он отметил, что ФСБ и Росгвардия должны заняться "контртеррористической ситуацией" и обеспечить борьбу с украинскими ДРГ.

Также он уверяет, что потери ВСУ, особенно наиболее боеспособных бригад, отправленных в Курскую область, якобы "драматически увеличились", хотя никаких конкретных данных Путин не приводит.

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