В первый день прорыва продвижение составляло 7 километров.

Украинские военные продолжают операцию в Курской области РФ. Силы обороны уже продвинулись вглубь территории РФ на расстояние до 30 км по прямой от границы.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал один из военных, который участвует в Курской операции. Отмечается, что в первый день прорыва продвижение составляло 7 километров.

"Мы обеспечивали прорыв границы: преодолели минные заграждения, противотанковый ров и зубы дракона. Прошла бронетехника, которая обеспечила захват нескольких опорных пунктов противника. В первый день продвинулись на семь километров. В целом, противник сопротивлялся, но когда понял, что давление с нашей стороны не прекращается, был вынужден отступить. В некоторых случаях военные подразделения "Ахмат", кадыровцы, отступая, оставили на позициях срочников и пограничников", – сказал военный одного из подразделений. Видео дня

Кроме того, журналисты "Суспільного" выяснили, что видео, на котором бойцы 225 батальона снимают российский флаг в селе Дарьино, которое сейчас распространяется по сети, было снято еще в первые дни операции.

Операция в Курской области РФ: важные новости

Сейчас под контролем Украины находится около 1000 квадратных километров территории Российской Федерации. Об этом во время заседания Ставки верховного главнокомандующего сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Кроме того, в сети появилось видео украинских военный в Судже Курской области. Ранее российские власти признали, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами. Аналитики же говорят, что речь идет о более 40.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что операция ВСУ в Курской области РФ прежде всего призвана обезопасить украинское приграничье, которое подвергалось систематическим обстрелам с российской территории. По его словам, ВСУ взяли под свой контроль именно те районы Курской области, откуда велись обстрелы Сумщины.

Вас также могут заинтересовать новости: