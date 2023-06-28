По убеждению РФ, в Украине работает около 50 таких лабораторий.

Доклад о биолабораториях в Украине, в котором, в частности, рассказывается о боевых комарах, клещах и вшах, направили во все парламенты мира, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

В докладе говорится, что США якобы начали разработку биооружия еще во время Второй мировой войны. С тех пор Штаты якобы создали 400 лабораторий по всему миру, в которых, в частности, оценивают возможность использования насекомых для внедрения вирусов в сельскохозяйственные культуры.

"Очевидно, что такой вид оружия может быть применен и в отношении людей и животных", - пришли к выводу авторы доклада.

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По их убеждению, в Украине работает около 50 таких лабораторий. Там американцы якобы исследуют передачу инфекции с помощью комаров, клещей и даже вшей, говорится в документе. Сотрудники лаборатории якобы запатентовали беспилотник для распространения в воздухе зараженных комаров, которые позволят выводить из строя противника без риска для военнослужащих США.

Фейк РФ о боевых комарах - детали

В октябре 2022 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что оккупанты якобы обнаружили в Украине дроны для переноски зараженных инфекциями комаров.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов представил обновленную версию пропагандистской байки о "боевых комарах", помогающих ВСУ уничтожать оккупантов.

Военачальник повторил тезис о том, что Вашингтон якобы изучал возможность доставки насекомых, зараженных малярией или лихорадкой Западного Нила, с помощью БПЛА – для поражения войск противника.

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