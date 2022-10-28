Беспилотники якобы нашли на территории Херсонщины.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что на территории Украины нашли дроны, которые должны были переносить зараженных инфекциями комаров.

Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН.

По его словам, в Украине якобы реализовали проекты по изучению возможности распространения инфекций через мигрирующих птиц и летучих мышей. Они должны были охватить еще и территорию России.

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Кроме того, российские войска в марте якобы нашли на территории Херсонской области три беспилотных летательных аппарата с контейнерами по 30 литров, способных переносить зараженных комаров.

"Известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами. Все это вызывает опасения в России.Такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров - переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний", - заявил Небензя.

Постпред РФ также заявил, что зараженные такими вирусами военнослужащие не были бы способны "выполнять поставленные перед ним задачи".

Фейки РФ о "биологическом оружии" Украины

Как известно, Россия с начала полномасштабного вторжения заявляет, что в Украине якобы есть американские программы по разработке биологического оружия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что территорию Украины "превратили в полигон для биологических экспериментов".

Кроме того, российские пропагандисты заявили, что Украины использовала "в интересах военно-биологической программы" птиц из заповедника "Аскания-Нова".

Также Россия обвиняет Украину в изготовлении "грязной" бомбы. Министр обороны Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ в Украину, чтобы они убедились, что Украина не собирается этого делать.

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