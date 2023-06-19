Россияне готовятся к атаке зараженных малярией комаров на южном направлении.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов представил обновленную версию пропагандистской байки о "боевых комарах", помогающих ВСУ уничтожать оккупантов.

На брифинге 19 июня военачальник повторил тезис о том, что Вашингтон якобы изучал возможность доставки насекомых, зараженных малярией или лихорадкой Западного Нила, с помощью БПЛА – для поражения войск противника.

"В соответствии с описанием, беспилотник должен доставлять в заданный район контейнер с насекомыми и высвобождать их. При укусе комары способны инфицировать военнослужащих опасной инфекцией, например, такой, как малярия. … Подобный способ заражения противника дал бы значительный военный эффект", – заявил Кириллов, не уточняя, опасны ли "боевые комары" для мирного населения.

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Глава российских войск РХБЗ утверждает, что якобы США рассматривают возможность отработать использование этой технологии "на территории других государств".

В частности, он намекнул на возможное применение якобы существующей технологии в Херсонской области. По его словам, рост заражений болезнями, которые распространяют комары, возможен после того, как минует затопление Херсонской области, произошедшее в результате подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС (в этом теракте РФ продолжает беспочвенно обвинять Украину).

"После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь – лихорадки Западного Нила", – сказал он.

"Боевые комары" Украины: что известно о фейке РФ

В октябре 2022 года постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что оккупанты якобы обнаружили в Украине дроны для переноски зараженных инфекциями комаров.

Представитель РФ, как и Кириллов, говорил о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами.

Украинские власти не раз обращались к этому вражескому пропагандистскому мифу, чтобы потроллить оккупантов. В частности, представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявляла, что "боевые комары" атаковали оккупированный Севастополь, а министр обороны Алексей Резников в шутку анонсировал проведение в Украине частичной мобилизации боевых насекомых.

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