В его доме провели обыски.

Россиянина из Рязанской области обвинили в повторной дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации из-за поста в социальной сети.

Как сообщает ОВД-Инфо, в марте против Василия Большакова открыли уголовное дело из-за анекдота, который тот опубликовал во "ВКонтакте" 9 ноября. "Давненько не читал действительно смешных анекдотов: Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…", - написал мужчина.

Жена россиянина рассказала, что в феврале силовики пришли к нему домой, повалили его на пол, избили и надели ему наручники. В доме у мужчины провели обыск, у него изъяли телефоны и ноутбук.

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Уголовное дело возбуждено по статье о повторной дискредитации российской армии (статья 280.3 Уголовного кодекса РФ). Летом Большакова уже штрафовали на 30 тысяч рублей из-за комментариев в российской соцсети.

Статья о дискредитации российской армии

Как известно, закон был принят в марте 2022 года, после начала полномасштабной войны в Украине. Он устанавливает уголовную ответственность за распространение "заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, а также за публичные действия, направленные на дискредитацию российской армии и действия государственных органов за рубежом".

Ранее стало известно, что в России мужчину арестовали за антивоенный рисунок дочери - девочка нарисовала женщину, загораживающую ребенка от российских ракет.

В Москве мужчину обвинили в диксредитации войск РФ за вытоптанную на снегу надпись "365 нет".

А в Томске пенсионер, выступивший против войны, назвал заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ Сергея Суровикина "скотиной". После этого к нему пришли с обысками.

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