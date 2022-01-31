Также он расправился с ее сестрой.

В Белгородской области мужчина убил адвоката, которая дожидалась его из тюрьмы.

Об этом сообщает Baza.

Известно, что Сергея Матлаева судили за нападение на свою сожительницу - мужчина отрезал ей ногу. Адвокат Елена Сушкова защищала его в суде. Женщина влюбилась и восемь лет ждала, пока он выйдет из колонии.

В 2015 году мужчина вышел на свободу и у них завязались отношения. Однако сестра женщины выступала против их союза, из-за чего они постоянно ссорились.

Читайте такжеРоссиянин пришел на гей-вечеринку, испугался изнасилования и сдал всех полиции30 января Матлаев избил и зарезал Елену, после чего приехал к ее сестре на такси и убил ее. Он считал, что женщина была виновна в их "расставании". Мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что 14-летняя россиянка "натравила" парня на своих отчима, мать и сестру.

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