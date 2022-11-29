Соответствующую программу введут в Белгородской области.

До конца 2022 года в школах Белгородской области России, которая граничит с Украиной, введут программу "Заботимся вместе". В рамках программы преподавателей будут учить, как сообщать ученикам о потере "единственного кормильца".

Как пишет российское издание "Медиазона", проект предложили местные чиновники. Отмечается, что преподавателей школ в рамках программы научат, как сообщать ученикам о потере отца и как правильно себя вести, чтобы не навредить при этом школьникам.

Так, социальным педагогам, психологам и классным руководителям надо будет "ненавязчиво и бережно" поддерживать эмоциональное состояние детей.

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По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в школах создадут цифровой сервис для психологической помощи учащимся, потерявшим одного из родителей.

"Ресурс будет собирать всю информацию от момента потери отца до окончания ребенком школы", - добавил он.

Издание отмечает, что с начала российского вторжения в Украину на войне погибли по меньшей мере 92 человека из Белгородской области.

Потери России на войне в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 29 ноября 2022 года потери РФ на войне в Украине составляли примерно 88 380 человек. За сутки украинские защитники ликвидировали 480 российских оккупантов.

Кроме того, Силы обороны Украины за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений российских оккупантов в Луганской области.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали оккупанта Сергея Самошкина (позывной "Пират"). Он был работником главного управления Генерального штаба ВС РФ, а также одним из основателей фейкового "министерства государственной безопасности "ДНР".

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