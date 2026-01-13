Нардеп раскрыл, сколько ракет оккупанты выпустили по ТЭЦ-5 в Киеве

По его словам, даже в мирное время во время плановых летних испытаний теплосетей возникают прорывы.

В результате ракетного удара россиян по киевской ТЭЦ-5 объект получил серьезные повреждения. Об этом народный депутат от фракции "Батькивщина", заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко рассказал в эфире "Апостроф".

"На ТЭЦ-5 произошли такие повреждения (в результате именно ракетных попаданий, пять ракет попали, знали, куда бить), что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя по сети", – сказал он.

Кучеренко пояснил, что от столичной ТЭЦ-5 идет теплотрасса под мостом Патона в Печерский район. По его словам, даже в мирное время во время плановых летних испытаний теплосетей возникают прорывы.

"А часть идет на Голосеевскую площадь, на Лыбедскую и дальше к Теремкам", – добавил депутат.

Атака оккупантов по киевским ТЭЦ

Из-за российской атаки ночью 9 января ТЭЦ-5 полностью прекратила производство тепла, а ТЭЦ-6 лишь ограничила его. Об этом рассказал энергетический эксперт, председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

Поврежденное в результате обстрела РФ оборудование на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в городе Киеве до сих пор не удалось починить.

Член энергетического комитета парламента Сергей Нагорняк рассказал, что ни одно защитное сооружение не может защитить от баллистических ракет, которыми враг атаковал столичные ТЭЦ.

