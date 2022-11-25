На кадрах видны десятки российских танков и другой брони, уничтоженной украинскими воинами.

В Белгородской области РФ оккупанты создали "кладбище" своей бронетехники, уничтоженной и подбитой украинскими воинами.

"Кладбище" русской брони удалось снять с воздуха. Серию фотографий опубликовало Стратегическое командование ВСУ.

На фото можно заметить десятки танков и другой военной бронетехники россиян, которую обезвредили украинские воины.

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"Все идет по плану, потерь нет", - иронично отметили в СтратКоме.

Война в Украине с Россией - потери оккупантов

Утром 23 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки наши воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Берестовое, Спорное, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Марьинка и Невельское Донецкой области, а также возле Белогоровки в Луганской области.

Теперь общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 85 720 человек ликвидированы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Forbes, Россия за 9 месяцев полномасштабной войны против Украины потратила четверть своего бюджета и дальше боевые действия будут обходиться Кремлю еще дороже.

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сказал, что на востоке нашей страны идут ожесточенные бои, и захватчики ежедневно несут огромные потери.

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