Ликвидированный наемник также являлся сотрудником Главного управления Генерального штаба ВС РФ.

Украинские воины ликвидировали оккупанта Сергея Самошкина (позывной "Пират"). Он был работником главного управления Генерального штаба ВС РФ, а одним из основателей фейкового "министерства государственной безопасности ДНР".

Ликвидацию захватчика подтвердил полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в Telegram. Офицер уточнил, что Самошкин участвовал в Ливанской войне, операции против Хезболлы в Бейруте. С 2005 года был пророссийским активистом. Кроме того, оккупант был участником "крымской весны" и захвата оккупантами Донецка в 2014 году.

В 2016 году Самошкин попал в базу сайта "Миротворец". В досье отмечается, что в 2014 году "Пират" был командиром охраны 2 отдела секретариата МГБ ДНР", имел звание старшего лейтенанта и принимал участие в войне против Украины.

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Утром 27 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что наши воины на Донбассе отбили вражеские атаки у пяти населенных пунктов. В Донецкой области захватчики атаковали наших защитников возле Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного и Марьинки, а в Луганской - в районе Стельмаховки.

В Генштабе добавили, что противник пытался усилить свои формирования на Авдеевском, Лиманском и Новопавловском направлениях.

Стоит отметить, что украинские военнослужащие по состоянию на 27 ноября ликвидировали 87 310 человек.

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