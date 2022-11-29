За сутки было ликвидировано 480 оккупантов.

Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны уничтожили более 88 тысяч оккупантов. За прошедшие сутки они "прожарили" новую партию живой силы врага, в ад отправились почти 500 русских.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в Facebook, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 ноября среди личного состава ориентировочно составляют около 88 тыс. 380 (+480 за сутки) человек.

Также с начала полномасштабной войны украинские воины уничтожили 2 тыс. 911 (+3) танков, 5 тыс. 866 (+5) боевых бронированных машин, 1 тыс. 901 (+2) артиллерийских систем, 395 реактивных систем залпового огня.

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Кроме того, уничтожено 209 средств противовоздушной обороны, 280 (+2) самолетов, 261 вертолет, 1 тыс. 555 беспилотников оперативно-тактического уровня, 531 крылатых ракет.

Кораблей/катеров было уничтожено 16 единиц, автомобильной техники и автоцистерн - 4 тыс. 423 (+7), специальной техники - 163. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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Как уже сообщал УНИАН, оккупанты продвинулись к югу от Бахмута, но окружить город они не смогут. Аналитики ISW рассказали, что россияне заявили об "успехах" и могли захватить населенный пункт в 15 километрах от Бахмута.

За прошедшие сутки на Донбассе ВСУ отбили атаки россиян в районе 10 населенных пунктов. Кроме этого, защитники Украины "минуснули" оккупантов на Луганщине и сбили вражеские самолеты.

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