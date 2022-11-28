Противник продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Силы обороны Украины за неделю уничтожили до 70% личного состава одного из подразделений российских оккупантов в Луганской области.

Как сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 28 ноября, противник продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии недалеко от Макеевки и Невского Луганской области и Ямполевки и Торского в Донецкой области.

Но войска РФ несут колоссальные потери на поле боя. Так, только одно из российских подразделений в Луганской области за прошедшую неделю потеряло до 70% личного состава.

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Каждый метр Луганщины дается украинским войскам очень тяжело. Как отметил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, россияне туда свозят очень много личного состава.

По состоянию на 14 ноября в Луганской области деоккупировано 12 населенных пунктов.

Россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны, перегруппировывают войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Вместе с тем в ответ украинские защитники отражают попытки захватчиков РФ наступать и наносят им потери. В частности, отмечается большое количество потерь в подразделениях противника, действующих в Луганской области – местные морги переполнены "200-ми" захватчиками.

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