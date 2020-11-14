На приезд правоохранителей парень отреагировал спокойно и сказал, что готовит картошку.

В российском Татарстане 13-летний школьник на дистанционном обучении убил мать и прожил с ее телом еще несколько недель.

Об этом пишет Наш Черемшан.

По данным правоохранителей, тело женщины с ножевыми ранениями горла найдено 11 ноября около 15:00 в квартире. Само же убийство произошло утром 25 октября.

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У женщины, предположительно, произошел конфликт с сыном из-за издевательств с ее стороны. После этого подросток ее зарезал. Об исчезновении женщины полицию сообщила бабушка малого убийцы.

На приезд правоохранителей парень отреагировал спокойно.

«Мальчишка, когда дверь взломали, стоял у дверей. Мы думали, что и он там умер, а он: «Нет, я картошку жарил», – рассказала соседка.

После убийства школьника отправили в детскую больницу. Полиция открыла дело, однако в РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет.

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Автор: УНИАН