В российском Татарстане 13-летний школьник на дистанционном обучении убил мать и прожил с ее телом еще несколько недель.
Об этом пишет Наш Черемшан.
По данным правоохранителей, тело женщины с ножевыми ранениями горла найдено 11 ноября около 15:00 в квартире. Само же убийство произошло утром 25 октября.
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У женщины, предположительно, произошел конфликт с сыном из-за издевательств с ее стороны. После этого подросток ее зарезал. Об исчезновении женщины полицию сообщила бабушка малого убийцы.
На приезд правоохранителей парень отреагировал спокойно.
«Мальчишка, когда дверь взломали, стоял у дверей. Мы думали, что и он там умер, а он: «Нет, я картошку жарил», – рассказала соседка.
После убийства школьника отправили в детскую больницу. Полиция открыла дело, однако в РФ уголовная ответственность наступает с 14 лет.
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