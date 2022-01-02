В комнате была женщина с ребенком, когда взрывное изделие попало на балкон.

В Набережных Челнах (РФ) перед Новым годом петарда, запущенная под окнами дома, залетела в квартиру на пятом этаже.

Как сообщают "Челнинские известия", в жилище оказался разгромлен балкон, пострадала мебель, окна и дверь выбило, а осколками стекла ранило хозяйку.

По словам пострадавшей, петарду запустила компания молодых людей за несколько минут до официального городского фейерверка.

"Стол накрыли, в комнате, кроме меня, была дочь, когда петарда залетела на балкон. Пробило стекла: рамы в одну сторону отбросило, балконную дверь - в другую, загорелось кресло, начал плавиться линолеум. Как будто гранату бросили - хотелось упасть и ползти в укрытие", - рассказала женщина.

Свидетель происшествия принял петарду за взрыв газа, настолько сильным громким звук.

"Был там. Только вышел с машины и мимо меня со свистом пролетела петарда. С очень странным звуком. Через пару секунд прозвучал мощный взрыв, и все вокруг испугались. Я подумал, опять газ в квартире взорвался. Очень уж мощный хлопок был. После салюта уже увидел "скорую помощь", которая пронеслась мимо во двор", - отметил мужчина.

Хозяйку квартиры увезли в больницу скорой медицинской помощи. Осколки разбитого стекла попали ей в глаз, были порезы на руке. Ребенок, находившийся рядом, не пострадал.

Женщина уже написала заявление в полицию.

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