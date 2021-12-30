В администрации города говорят, что он "просто патриотичный человек".

Председатель госдумы Каменска-Уральского в праздничной речи пожелал "сдохнуть всем, кто против нас пойдет".

Фрагмент его выступления опубликовал Telegram-канал Baza.

Член "Единой России" Валерий Пермяков выступил перед жителями города в Парке культуры и отдыха Синарского трубного завода. Он поздравил их с Новым годом.

"За Трубную компанию, за город Каменск-Уральский, за нас, дорогие друзья, два коротких и один с любовью - гип-гип ура! Пусть сдохнут все, кто против нас пойдет", - завершил свое выступление Пермяков.

Стоит отметить, что среди отдыхающих на празднике были маленькие дети.

Читайте такжеВ РФ историку, исследовавшему советские репрессии, увеличили срок до 15 лет колонииВ пресс-службе администрации города не считают, что в его выступлении было что-то предосудительное, пишет "Подъём".

"Пермяков был совершенно трезв. Он просто патриотичный и эмоциональный человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России власти сделали мальчику с сахарным диабетом новогодний подарок в виде сладостей.

Вас также могут заинтересовать новости: