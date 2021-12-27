Школьники пришли домой, вскрыли врученные подарки - а там пусто.

В Уфе (РФ) детям на новогоднем утреннике вручили вместо подарков пустые коробки.

Мама одного из школьников Демского района рассказала, что 22 декабря в местном парке прошло новогоднее мероприятие "Мини-снегурочка", где собрали детей со всех школ района, пишет Mkset.

"Им пообещали подарки каждому. В итоге на всех подарков не хватило. А родители детей, кому достались подарки, рассказали, что дети пришли домой, вскрыли коробки - а они пустые", - сообщила женщина журналистам.

Организатором мероприятия было муниципальное унитарное предприятие "Уфапарк". Там утверждают, что сознательно отдавать ребенку пустой подарок никто бы не стал. Детям раздавали наборы для плетения браслетов и, как считают на предприятии, пустая коробка могла быть браком производителя.

"Хочется обратить внимание на то, что это делается силами МУП "Уфапарк", и гарантировать всем призы невозможно. И самое главное, цель таких мероприятий - не раздача подарков, а веселое увлекательное времяпровождение с детьми", - сказала заместитель директора предприятия.

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