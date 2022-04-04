Пропаганда Кремля утверждает, что украинизм – это "искусственная антирусская конструкция".

Российские пропагандисты из РИА Новости опубликовали статью "Что Россия должна сделать с Украиной" в день, когда мир узнал о зверствах россиян в Буче и других городах под Киевом.

В статье, написанной российским философом-неонацистом Тимофеем Сергейцевым, рашисты рассуждают о массовых убийствах украинцев на захваченных территориях.

Например, Сергейцев называет мирное население Украины "пособниками нацистов", которое следует "перевоспитать" и подавить в сфере политики, культуры и образования.

Пропагандисты настаивают на невозможности для Украины "плана Маршалла" и "нейтрального статуса": "Никакого нейтралитета в идеологическом и практическом смысле, совместимого з денацификацией, быть не может. Кадры и организации, являющиеся инструментом денацификации в новых денацифицируемых республиках, не могут не опираться на прямую силовую и организационную поддержку России".

Сергейцев отметил, что под денацификацией стоит понимать "деукраинизацию". После захвата всей Украины режиссер предлагает свернуть власть в стране "в естественные границы и лишить политической функциональности".

Российские пропагандисты утверждают, что украинизм – это "искусственная антирусская конструкция, не имеющая цивилизационного содержания". В самом конце Сергейцев заключает, что русским надо провести "дебандеризацию".

Статья вышла 3 апреля – когда весь мир возмущался кадрами из Бучи и других городов под Киевом, где российские войска, уходя, оставили после себя сотни трупов мирных жителей.

В освобожденных от оккупантов городах украинские военные находили изувеченные трупы украинцев с выжженной на телах нацистской свастикой.

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