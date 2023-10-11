Володин заявил, что их возвращения никто не ждет.

В Государственной думке Российской Федерации пригрозили "Магаданом" россиянам, которые выехали из страны и поддерживают Украину в этой войне.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании разразился угрозами в сторону уехавших, заявив, что их больше не ждут в России. По приезду таким россиянам обеспечен "Магадан", добавил он.

"Тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории Российской Федерации, желая победы нацистскому кровавому киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут. Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", - сказал Володин.

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Тем временем российский Telegram-канал Mash сообщает, что на российского олигарха Михаила Фридмана, который недавно вернулся в Россию, пожаловались в Генеральную прокуратуру.

Глава движения "Армия защитников Отечества" заявил, что тот якобы переводил деньги на помощь Украине, чтобы "показать Западу лояльность и лишиться санкций". Теперь его проверят по статьям "госизмена" и "дискредитация российской армии".

Что в Кремле говорили о возвращении россиян

Напомним, что на днях пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что россиянам, которые уехали из России после начала полномасштабной войны и во время мобилизации, ничего не угрожает.

"Граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Российская Федерация - это их родина. Как родина может угрожать?" - сказал он журналистам.

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