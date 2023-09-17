При этом автор инициативы сам признал, что это навредит самой России.

В Госдуме предложили полностью закрыть границы с европейскими странами в ответ на новые санкции, касающиеся правил пересечения границы россиянами. С соответствующей инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии изданию lenta.ru.

"Я думаю, нам тоже надо будет предпринимать ряд мер, допустим, закрыть границу с этими странами, не обеспечив ни транзит, ничего, никаких средств. Я думаю, надо предпринимать ряд экономических шагов в любом случае", – заявил он.

Примечательно, что Чепа признает вредность своей идеи для самой же России, но все равно считает необходимым это сделать.

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"Пусть это и будет направлено в ущерб нашим интересам, но поднимать жестко тарифы на эти страны, а наши бизнесмены пусть ищут другие рынки сбыта. Надо предпринимать все возможные политические и экономические шаги в ответ на эти действия этих стран", – заявил депутат.

Запрет на въезд российских авто в ЕС

С 8 сентября Еврокомиссия уточнила правила применения уже действующих санкций в отношении России. Теперь россиянам запрещен въезд в ЕС даже на личных автомобилях, зарегистрированных в России. Теперь это будет рассматриваться как запрещенный импорт, даже если авто используются в личных целях. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближайших родственников.

Хотя эти поправки были приняты как рекомендательная мера, Польша, Финляндия, Литва, Латвия и Эстония (т.е. все граничащие с РФ стран ЕС) уже запретили россиянам въезд на своих авто. Таким образом, на западных границах РФ остались только две страны, разрешающие въезд россиянам на своих авто – Беларусь и Норвегия, которая не входит в ЕС.

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