На него пожаловались в полицию "неравнодушные" женщины.

В России 63-летнего мужчину приговорили к 7 годам колонии из-за антивоенных постов в социальной сети.

Как пишет Медиазона, дело открыли из-за его постов во "Вконтакте", которые Михаил Симонов написал в марте прошлого года: "Убивая детей и женщин, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи!" и "Российские летчики бомбят детей", которые он написал над фотографией мариупольского драмтеатра.

Дело открыли после показаний двух "неравнодушных гражданок", которые заявили на Симонова. Первая сказала, что ей не нравится, когда люди публично выступают "против власти и государства", а вторая пожаловалась на "сплошной комок либерализма" в социальных сетях.

Видео дня

Также к делу добавили посты мужчины, которые он написал еще в 2020 году: "Преступлениям Путина нет прощения", "Два тирана договорились уничтожить Беларусь. Нет-нет, не выйдет, да мы сами россияне не дадим, хватит с нас Крыма и Донецка" и еще четыре записи, в которых он критиковал Путина и Лукашенко.

В телефоне мужчны нашли сообщение его подруге. в котором он написал: "Ира, в этой стране ничего не изменится, пока не изменится власть".

Издание отмечает, что в августе следователь отказала в возбуждении дела "в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", однако ее решение отменили. В сентябре женщина вновь отказалась открывать дело, ее решение вновь отменили. В ноябре другой следователь все-таки вынесла постановление.

В последнем слове мужчина назвал своим мотивом "понимание, что человеческая жизнь бесценна". Он признал, что писал антивоенные посты, однако виноватым себя не считает.

"Моя мама была еще маленькой девочкой в блокадном Ленинграде. Она рассказывала, как везла уже погибших родителей на санках по Неве хоронить, как она потом переживала эту страшную Великую Отечественную, мировую войну, и надеялась, что это последняя война. Еще крутятся в голове такие слова - из песни, что ли - "мой милый, если б не было войны". Мама так говорила тоже", - сказал Михаил Симонов.

Сроки за антивоенную позицию против РФ

Как сообщал УНИАН, ранее в России приговорили к трем годам лишения свободы мужчину, обвинившего правительство в развязывании агрессивной войны.

В марте прошлого года депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов призвал остановить войну - его приговорили к 7 годам тюрьмы.

Российского опозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии за распространение "фейков" об армии РФ.

А зимой жительницу Рязанской области задержали за антивоенную надпись в туалете торгового центра.

Вас также могут заинтересовать новости: