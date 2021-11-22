Мужчина распродал весь товар буквально за копейки.

Сотрудник магазина в российской Казани решил отомстить своему работодателю за отказ повысить зарплату. Мужчина распродал товар онлайн-магазина с 95% скидкой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина просил начальника повысить зарплату, но тот отказал. При этом сам работодатель зарабатывает на продаже различных товаров из Китая. Кроме того, он проводит бизнес-тренинги.

Пока босс проводил очередной тренинг, сотрудник в отместку за отказ повысить зарплату сделал скидку 95% на весь товар на Wildberries. Покупатели быстро размели весь товар по столь низким ценам.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге полицейские силой затолкали в автомобиль школьницу, которая перешла дорогу в неположенном месте.

По ее словам, пятеро мужчин напали на 14-летнюю девочку, когда она шла из школы. Девочку довели до истерики, а также нанесли ей побои - ребенок не может шевелить руками.

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Автор: Анастасия Горбачева