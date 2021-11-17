Их госпитализировали.

В Казани 13 человек отравились метанолом во время застолья. Они пили зеленую водку.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Минздрава Татарстана Алию Насибуллину.

15 ноября молодые люди праздновали день рождения друга. Они пили водку зеленого цвета со вкусом ириски.

"На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", - рассказала Насибуллина.

Читайте такжеВ российском городе задушили пособника "Моторолы" – соцсетиУ всех госпитализированных 1999-2003 годов рождения в крови нашли метиловый спирт.

По факту отравления открыто уголовное дело о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что в России мужчина умер после жестокой шутки врача.

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Автор: Виолетта Орлова