Обиженная глава российского ЦИК нахамила в комментарии российским пропагандистам.

Глава российского ЦИК Элла Памфилова отреагировала на введение против себя украинских санкций. Впрочем, ответила топ-чиновница в стиле екс-президента РФ Дмитрия Медведева.

В комментарии пропагандистской помойке "РИА Новости" Памфилова обозвала Зеленского "клоуном", при этом уверяя, что "политические конвульсии" для нее ни имеют никакого значения.

"Какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое", - всплеснула ядом Памфилова.

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Чиновница в лучших дипломатических традициях Лаврова и Захаровой пожелала Зеленскому "кувыркаться".

Зеленский ввел в действие новые пакеты санкций против РФ - что известно

Зеленский своими указами 22 апреля ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер до 40 физических и 382 юридических лиц.

В список попали российские партии КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", ряд российских компаний, а также Центризбирком.

Также в санкционном списке оказались 25 физлиц из РФ и 8 граждан Мали. В последнем случае ограничения против них введены не на 10 лет, а до 31 августа этого года.

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