Санкции применены в том числе против российских партий, в частности "Единой России", а также ЦИК РФ, ряда госаустнов и предприятий РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер до 40 физических и 382 юридических лиц. Соответствующие документы обнародовал Офис главы государства.

Так, согласно указу №235/2023, введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против 40 физических лиц, преимущественно граждан Российской Федерации, а также граждан Швейцарии, Ирана и Мали. Этим же указом вводятся санкции против 60 юридических лиц, среди которых ряд российских предприятий, государственных учреждений, политических партий и других образований.

В частности в списке: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации и так называемое "министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий "Донецкой Народной Республики". Санкции применены к партиям: "Единая Россия", "Коммунистическая партия Российской Федерации", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", ЛДПР и "Новые Люди"

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Указом №236/2023 введено в действие еще одно решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 апреля 2023 г., в соответствии с которым санкции вводят в отношении 322 юридических лиц.

Санкции СНБО - главное

10 марта Зеленский ввел в действие решение СНБО о специальных экономических и других ограничениях против связанных с Россией 287 юридических и 120 физлиц, среди которых большинство - россияне.

Всем компаниям заблокируют активы, полностью запретят торговые операции, запретят выводить капитал из Украины, аннулируют или остановят лицензии. Срок действия санкций - 50 лет.

В конце 2022-го СНБО внесла в санкции семерых попов УПЦ МП, а уже в январе 2023 года санкции были введены против 22 россиян, которые, прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику Кремля. В частности, митрофорного протоиерея РПЦ Андрея Ткачева, русского православного богослова Алексея Осипова и других.

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