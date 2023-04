Медведев истерит, что Германия не против украинских операций в России.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил провести "парад" России в Берлине, реагируя на слова главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, который назвал операции Украины в России "совершенно нормальными" в свете российской агрессии.

"Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине", - цитируют слова российского политика "РИА Новости".

Также Медведев отдельно вспомнил Великобританию, пригрозив утопить Лондон в "морской пучине". "Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдет в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия. Let it be, как пели "Битлз"…", - написал в Telegram некогда бывший президентом РФ Медведев.

Видео дня

Обстрелы российской территории - что известно

В январе 2023 года замглавы ГУР МО Вадим Скибицкий впервые косвенно подтвердил, что Украина причастна к взрывам на российских аэродромах в Энгельсе и Рязани.

Последний яркий случай обстрела российской территории случился в Белгородской народной республики. Правда, оказалось, что по центру города попала ракета самих же оккупантов, которые сами ее и сбросили.

В свете последних событий министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что считает "совершенно нормальными" определенные операции ВСУ на территории России, нацелены на прекращения поставок вооружения и техники группировкам оккупантов в Украине. "До тех пор, пока не будут атакованы города, гражданские лица, гражданские районы, вам придется с этим смириться. Не с удовольствием, но это часть этого [украинских операций], например, чтобы перекрыть пути снабжения", - сказал министр.

Медведев неоднократно угрожал Украине и Западу "ядерным Апокалипсисом" в случае ударов по России и оккупированному Крыму. Но эти "предостережения" мало волнуют неизвестных диверсантов. Например, осенью Севастопольскую бухту атаковали надводные беспилотники, повредив не менее трех кораблей.

Вас также могут заинтересовать новости: