По ее словам, попы МП стали "угрозой для киевского режима".

Опальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выдала новый перл, объясняя выселение Попов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.

На брифинге Захарова заявила, что Московский патриархат якобы стал "угрозой для киевского режима". Комментируя причины выселения Попов из Лавры, Захарова перешла на традиционный для МИД РФ "дипломатический жаргон".

"Почему? Наверное, как говорят, если вспоминать терминологию середины 20 века, не зиганули, не присягнули преступникам, не отступили от того, что им передали предки, как завет", - заявила опальная Захарова.

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УПЦ МП выселяют из Лавры

Попы УПЦ МП должны освободить все помещения до 29 марта 2023 года. В Министерстве культуры пояснили, что такое решение было принято из-за нарушения условий пользования государственным имуществом.

Между тем, представители Московского патриархата упрямо не желают покидать Лавру и заявляют, что не видят оснований для выселения.

В Минкульте рассказали, что представители УПЦ МП начали выезд из Киево-Печерской лавры. Они уже вывозят из помещений свои пожитки.

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