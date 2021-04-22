В сеть попало видео, как в российском Ярославле пожилой развратник пристает к маленькой девочке в попупустом автобусе.
Читайте такжеВ России отчим годами насиловал маленькую дочьВидео опубликовали в местных Telegram-каналах.
Как пишет сайт 76.ru, инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля 20 апреля. На кадрах видно, как мужчина сидит рядом с девочкой и гладит ей колено. Она некоторое время терпит эти действия, а потом пересаживается на другое сиденье.
По информации Telegram-канала LifeShot, личность и местонахождение извращенца уже установлены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
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