Сообщается, что личность и местонахождение извращенца уже установлены.

В сеть попало видео, как в российском Ярославле пожилой развратник пристает к маленькой девочке в попупустом автобусе.

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Как пишет сайт 76.ru, инцидент произошел в Дзержинском районе Ярославля 20 апреля. На кадрах видно, как мужчина сидит рядом с девочкой и гладит ей колено. Она некоторое время терпит эти действия, а потом пересаживается на другое сиденье.

По информации Telegram-канала LifeShot, личность и местонахождение извращенца уже установлены. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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Автор: Катерина Шварц