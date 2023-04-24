Глава Министерства юстиции России заявил, что это вызывает "юридические коллизии".

В Российском Минюсте планируют законодательно запретить гражданам менять пол в паспорте, рассказал глава ведомства Константин Чуйченко.

По его словам, это станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве, пишет The Moscow Times.

"Речь идет о том, чтобы законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и остальных документах. Допустимость изменения пола была закреплена в российском законодательстве еще в 1997 году. В то время различные международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, задавали тон в формировании тех или иных норм", - объяснил Чуйченко.

Видео дня

Одно из оснований для смены пола в паспорте сейчас - справка о совершении перехода, выданная медицинской организацией, напомнил глава Минюста. При этом для получения справки доказывать хирургическое вмешательство не требуется, отметил он.

"Таким образом, мы видим следующее: человек, сменивший пол в паспорте, но физиологически оставшись прежним, может заключать брак, усыновлять детей", - объяснил министр необходимость закона.

Преследование ЛГБТ в России

5 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Закон о запрете пропаганды ЛГБТ в Российской Федерации привел к неожиданным результатам. На одном из сайтов по поиску вакансий заблокировали всех Сергеев.

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию 21 февраля не смог обойти стороной тему "традиционных ценностей" для россиян.

В России планируют запретить феминизм как "экстремистскую идеологию". Соответствующий законопроект уже подготовили депутаты российского парламента.