В Госдуме уже подготовлен законопроект, который запретит борьбу российских женщин за свои права.

В России планируют запретить феминизм как "экстремистскую идеологию". Соответствующий законопроект уже подготовили депутаты российского парламента. Об этом изданию "Абзац" рассказал замглавы комитета по информационной политике Госдумы Олег Матвейчев.

Запретить феминизм в России решили из-за того, что лидеры феминистского движения выступили против российского вторжения в Украину и распространяют в своих соцсетях "фейки" об армии РФ.

"Феминистки на Западе все против Путина, против России и за войну. Феминистки на Украине вообще заявили, что настоящий феминизм состоит в том, чтобы женщины служили вместе с мужчинами, воюя против русских. Наши феминистки являются просто агентурой Запада", – заявил Матвейчев.

Видео дня

Однако антивоенной позицией лидеров движения список обвинений не ограничился. Теперь депутатам не нравится уже сама концепция борьбы женщин за свои права.

"Они (феминистки – ред.) занимаются разрушением традиционных ценностей, их деятельность противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей. Они выступают за разводы, за бездетность, за аборты", — возмущается депутат.

В настоящее время законопроект проходит согласование в "Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России". Если этот орган одобрит законопроект, его внесут на рассмотрение уже самой Госдумы.

Репрессии в России

До начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти преследовали только активных противников путинского режима. Кроме того, на оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, репрессировали крымских татар, что продолжается и сегодня.

Однако после 24 февраля прошлого года, на фоне появления множества недовольных войной, российские силовики взялись уже за рядовых граждан, которые возмущаются войной в соцсетях. Порой доходит и до абсурда, когда спецназ штурмует квартиры тех, кто пишет неправильные комментарии в "Одноклассниках".

Вас також можуть зацікавити новини: