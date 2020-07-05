В России экс-боксер насмерть забил мужчину из-за долга в 400 рублей

От полученных травм должник скончался еще до прибытия скорой.

В Челябинске боксёр-предприниматель в ходе ссоры нанес смертельные травмы мужчине, который был должен ему 400 рублей.

Читайте такжеРоссияне увидели в мороженном "Радуга" гей-пропаганду

Как сообщает Mash, криминальная история началась месяц назад, когда жена погибшего пришла в местный магазин и скупилась на 2000 рублей. Расплатиться женщина не смогла, и хозяин магазина, бывший боксёр, согласился на выплату частями.

Когда осталось заплатить 400 рублей, в магазин пришёл муж женщины. Он повздорил с владельцем магазина, в результате дело дошло до короткой драки. От полученных травм должник скончался еще до прибытия скорой. Предприниматель находится под подпиской о невыезде, ему грозит уголовный срок.

Ранее в России пьяная компания мужчин и женщина устроила драку на глазах у ребенка. Девочка схватила огромный нож, чтобы попытаться защитить мать.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram