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В России экс-боксер насмерть забил мужчину из-за долга в 400 рублей

13:49, 05 июля 2020
Русский міръ
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В России владелец магазина убил посетителя / vm.ru

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Как сообщает Mash, криминальная история началась месяц назад, когда жена погибшего пришла в местный магазин и скупилась на 2000 рублей. Расплатиться женщина не смогла, и хозяин магазина, бывший боксёр, согласился на выплату частями.

Когда осталось заплатить 400 рублей, в магазин пришёл муж женщины. Он повздорил с владельцем магазина, в результате дело дошло до короткой драки. От полученных травм должник скончался еще до прибытия скорой. Предприниматель находится под подпиской о невыезде, ему грозит уголовный срок.

Ранее в России пьяная компания мужчин и женщина устроила драку на глазах у ребенка. Девочка схватила огромный нож, чтобы попытаться защитить мать.

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