В России девочка схватила огромный нож, чтобы защитить мать от пьяной компании (видео)

У ребенка случилась истерика.

В России пьяная компания мужчин и женщина устроила драку на глазах у ребенка. Девочка схватила огромный нож, чтобы попытаться защитить мать.

Читайте такжеВ России пенсионер устроил жестокую расправу над тремя внуками: суд огласил приговорВидео опубликовало издание «Лента.ру» на своей странице в социальной сети.

«Видео из рубрики «Ад недели»: крошечная девочка с ножом в руках пытается защитить мать. В это время их бьет сожитель, а его пьяный друг снимает все на камеру», – отмечает издание.

На кадрах зафиксировано нетрезвую женщину с еще более пьяным сожителем, которые устроили драку, в это время еще совсем маленькая дочь женщины пытается защитить мать и в отчаянии хватает кухонный нож. Это привлекает внимание взрослых и уже слова возмущения летят в сторону девочки, у которой очевидная истерика.

Видео из рубрики «Ад недели»: крохотная девочка с ножом в руках пытается защитить мать. В это время их избивает сожитель, а его пьяный друг снимает все на камеру. Крики ребенка его не остановили — зато заставили вмешаться полицию и детского омбудсмена pic.twitter.com/aJPMSemfZw — Лента.ру (@lentaruofficial) July 3, 2020

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