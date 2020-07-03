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В России девочка схватила огромный нож, чтобы защитить мать от пьяной компании (видео)

14:49, 03 июля 2020
Русский міръ
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Девочка пыталась защитить мать / скриншот

В России пьяная компания мужчин и женщина устроила драку на глазах у ребенка. Девочка схватила огромный нож, чтобы попытаться защитить мать.

Читайте такжеВ России пенсионер устроил жестокую расправу над тремя внуками: суд огласил приговорВидео опубликовало издание «Лента.ру» на своей странице в социальной сети.

«Видео из рубрики «Ад недели»: крошечная девочка с ножом в руках пытается защитить мать. В это время их бьет сожитель, а его пьяный друг снимает все на камеру», – отмечает издание.

На кадрах зафиксировано нетрезвую женщину с еще более пьяным сожителем, которые устроили драку, в это время еще совсем маленькая дочь женщины пытается защитить мать и в отчаянии хватает кухонный нож. Это привлекает внимание взрослых и уже слова возмущения летят в сторону девочки, у которой очевидная истерика.

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