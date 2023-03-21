Россияне продолжают терроризировать местных на временно оккупированной территории Запорожской области и создали там управление "Росгвардии".

Российские оккупанты завезли в Запорожскую область Росгвардию и вводят больше ограничений для населения.

Как сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, обещания "красивой жизни", дешевых коммунальных услуг и высоких зарплат остались обещаниями. Вместо этого оккупанты вслед за ФСБ, "прокуратурой" и "судом" зарегистрировали на оккупированных территориях управление Росгвардии.

Кроме того, начальником этой так называемой "структуры" назначили СОБР-овца из России, который уже успел засветиться в разборках "воров в законе".

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Репрессии оккупантов на захваченных территориях - детали

Во временно оккупированном селе Азовское Запорожской области российские захватчики усилили контрразведывательный режим и проверяют местное население на наличие российского паспорта.

Они усиливают принудительную паспортизацию населения, и к осени планируют, чтобы 80% жителей на временно оккупированных территориях были с паспортами РФ. На оккупированной части Запорожской области захватчики отказываются выплачивать зарплаты украинцам без российского паспорта.

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