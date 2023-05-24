Попытка закончилась неудачно детонацией взрывного устройства, уверяют россияне.

В РФ заявили, что неизвестный мужчина пытался прорваться в Ростовскую область со взрывным устройством. Однако во время погони он взорвался.

Как сообщает Телеграм-канал "База", инцидент произошел в районе пункта пропуска "Весело-Вознесенка".

"Мужчина попытался перебежать на территорию Ростовской области, но он был замечен и за ним началась погоня. В какой-то момент произошел взрыв и мужчина погиб. Что именно произошло -пока неизвестно", - сообщает канал.

По одной из версий, взрывное устройство сработало случайно. Вместе с тем, инцидент вызывает много вопросов, ведь этот пункт пропуска расположен на границе оккупированной части Донецкой области. Версия об украинских диверсантах будет слишком странной в этом случае.

В России тревожно - последние новости

Россию в последнее время лихорадит из-за прорывов на границе с Украиной. 22 мая бойцы этих подразделений начали операцию на территории Белгородской области России.

Бойцы заявили, что хотели создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, уничтожить силовиков, которые служат путинскому режиму, а также показать народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

В то же время в СНБО намекнули, что прорывы будут и в других приграничных областях России, пока преступный режим Путина не завершит войну против Украины. Безопасно себя не будут чувствовать россияне в каждом уголке РФ.

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