Российские власти заявили, что это для "обеспечения безопасности граждан".

В Белгородской области введен режим контртеррористической операции (КТО), заявил местный губернатор Геннадий Гладков:

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества", - написал он.

Ранее сообщалось, что в МВД Белгородской области ввели план "Эдельвейс", объявлен общий сбор сотрудников во всех отделах полиции региона.

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Также Гладков сообщал, что якобы в Грайвороне пострадали три человека: двое мужчин и одна женщина получили осколочные ранения.

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Как писал УНИАН, 21 мая в РФ заявили, что в Головчино Белгородской области атаковали административное здание.

А утром 22 мая было объявлено об окружении российского КПП "Грайворон" под Белгородом. Оно расположено вблизи хранилища ядерного оружия.

Как сообщили в ГУР Минобороны Украины на территории Белгородской области операцию проводят представители "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Цель - создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев.