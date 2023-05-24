По его словам, россияне не могут чувствовать себя в безопасности, пока их страна ведет преступную войну.

Прорывы будут и у других приграничных областях России, пока преступный режим Путина не завершит войну против Украины. Безопасно себя не будут чувствовать россияне в каждом уголке РФ.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Брянская, Курская, Воронежская область и другие края – они не могут быть в безопасности с учетом того, что количество российских граждан, которые против того режима, конечно, они могут в любой точке РФ вставать на протесты. Более того, я уверен, что это будет постоянный процесс к нашей победе", – заявил Данилов.

Что предшествовало

Данилов сделал это заявление на фоне операции РДК и Легиона "Свобода России" в на территории РФ. Как сообщал УНИАН, 22 мая бойцы этих подразделений начали операцию на территории Белгородской области России.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что целью повстанцев против путинского режима является, в частности, создание "полосы безопасности" для защиты гражданских украинцев. При этом он подчеркнул, что участие в операции принимают исключительно россияне.

Сами бойцы заявили, что хотели создать демилитаризованную зону между Россией и Украиной, уничтожить силовиков, которые служат путинскому режиму, а также показать народам России, что создание очагов сопротивления и борьба с режимом возможны.

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