По последним доступным данным за январь–сентябрь 2023 года, приграничные с Украиной регионы - Белгородская, Брянская и Курская области - стали лидерами по количеству совершенных преступлений с оружием.

Министерство внутренних дел России прекратило публиковать статистику по преступлениям, совершенным с использованием оружия. Как отмечает телеграм-канал "Можем объяснить", эти данные публиковались ежемесячно с графиками, отображающими ситуацию в различных регионах, однако из общей статистики по преступности за январь–октябрь их убрали.

По последним доступным данным за январь–сентябрь 2023 года, приграничные с Украиной регионы - Белгородская, Брянская и Курская области - стали лидерами по количеству совершенных преступлений с оружием.

Как сообщала в начале ноября "Верстка", в Белгородской области число преступлений с использованием оружия выросло за год более чем в 17 раз, в Курской - в семь раз, в Брянской - в пять раз. Эти регионы лидировали с большим отрывом: у Сахалинской области, расположившейся на четвертом месте, рост этого показателя составил 116,7%.

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Преступления в РФ - детали

РосСМИ сообщают, что участники ЧВК "Вагнер", вернувшись домой после войны в Украине, совершают новые зверства. Согласно официальным данным, как минимум 13 вагнеровцев в Ивановской области взялись за старое. При этом, реальные масштабы рецидива могут быть более значительными – более сотни бывших заключенных, которые в составе армии РФ воевали на территории Украины, задержаны в этом российском регионе за новые преступления.

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