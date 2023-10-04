Поверку правомерности действий Адама Кадырова проведут правоохранители Грозного.

Сына Рамзана Кадырова 15-летнего Адама проверят в Грозном на факт избиения Никиты Журавлева после скандального видео, который опубликовал лидер Чечни.

Как известно, Кадыров похвастался роликом, в котором его "преемник" избивает Журавлева 25 сентября. Тогда лидер Чечени отмечал, что Адам "правильно сделал". Это вызвало скандал, который отказался комментировать пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Сегодня Baza выяснила, что действия сына Кадырова таки возьмутся расследовать в Грозном.

"Полиция начала проверку после избиения Никиты Журавеля сыном Рамзана Кадырова, Адамом Кадыровым в грозненском СИЗО-1", - говорится в сообщении росСМИ.

Об этом свидетельствуют документы от прокуратуры и Следственного комитета Чечни, которые попали в распоряжение росСМИ. В них отмечается, что дело о сыне Кадырова поручили отделу полиции номер 1 Ахматовского района города Грозного.

Чеченские правоохранители должны установить "были ли в действиях Адама Кадырова какие-либо нарушения законодательства". Это дело также находится на контроле у прокуратуры Чечни, указала Baza.

Адам Кадыров проживет 5 минут, если лидер Чечни скончается

Ранее глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова дала прогноз о том, что возможный преемник власти Кадырова его сын Адам, вероятно, проживет не более 5 минут, если лидер Чечни скончается.

Она намекнула, что РФ не позволят передать власть в руки 15-летнему мальчику. Однажды сеть уже всполошилась из-за сообщения чеченского оппозиционера Абубакара Янгулбаева, который 17 сентября объявил: "Кадыров умер".

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