Помилованный оккупант призывает зэков ехать в Украину и "отрываться" и хвастается тем, что привез с войны автомат.

Российский ветеринар Дмитрий Каравайчик, который был приговорен к 17 годам за производство амфетамина и получил помилование за участие в войне в Украине, стал вербовщиком Министерства обороны РФ. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на источник в одной из российских колоний, куда приезжал оккупант.

По словам собеседника СМИ, недавно в колонию приехал агитатор от Минобороны. Им оказался бывший петербургский ветеринар Дмитрий Каравайчик.

Источник рассказал, что на вербовку обязали прийти всех заключенных, кроме тех, кто был в это время на работе. Каравайчик мотивировал людей тем, что на свободе они "никому не нужны" и "ничего хорошего их в будущем не ждет". В то же время на войне они смогут "оторваться по полной".

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"Езжайте и оторвитесь. Вырывайте у трупов золотые зубы, снимайте кресты, грабьте и привозите домой, что хотите, а Минобороны прикроет от вопросов МВД. Война - это шанс на миллион. Грабьте, убивайте, делайте что хотите и богатейте. Может, вы и не вернетесь, но успеете оторваться по полной", - пересказывает речь Каравайчика источник СМИ.

По словам источника, Каравайчик также заявил заключенным, что для вербовки лучше подходят "полные отморозки и конченые", которые "быстрее получат себе славу". Еще одной мотивацией для заключенных Каравайчик назвал то, что привез с войны автомат, и любой заключенный сможет сделать то же самое.

Заключенные якобы встретили выступление вербовщика без энтузиазма, а отправиться на войну согласился лишь один человек. Сам Каравайчик заявил, что "не занимается агитацией для Министерства обороны", и назвал эту информацию "сплетнями".

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