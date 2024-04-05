Она отметила, что оккупанты активно учатся воевать и мощно наступают.

Время играет против Украины, поскольку враг активно учится воевать, перенимая более эффективную работу украинских штабов, копируя наши более профессиональные военные решения.

Об этом бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Telegram. "Нашим ключевым преимуществом в начале полномасштабного вторжения был профессионализм военных. Мы любим свое критиковать, но наши штабы работали значительно эффективнее вражеских. Наши операции планировались искуснее. Наша военная бюрократия и путь принятия решений были гораздо короче, чем у врага. Мы даже фиксировали сколько у них проходит дней от потери позиции до принятия решения о дальнейших действиях - это было в 2022 в разы дольше чем у нас", - отметила Маляр.

Впрочем, отметила она, это осознали не только мы, но и враг. "Потому что если чисто математически подходить к сравнению двух армий, то нас уже не должно было существовать как государства. А мы освободили немало территорий и уверенно держим оборону, поэтому, враги начали у нас учиться", - заявила Маляр.

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По ее словам, оккупанты позаимствовали нашу специфику работы штабов, которая давала украинским силам преимущество. Также враг начал копировать некоторые наши военные решения и оптимизировать процесс их принятия.

Как подчеркнула Маляр, россияне "несмотря на то, что мощно наступают, используют наши военные идеи даже относительно передвижения подразделений".

"Этот процесс неизбежен и время играет против нас. Есть ли из этого выход? Он был и год назад - помочь нам с оружием и ПВО, чтобы мы получили преимущество над врагом и быстрее освободили свои территории", - резюмировала она.

Война в Украине: новости

Ранее Маляр прокомментировала ситуацию на фронте, отметив, что враг сильный, остановить его меньшими силами не получится.

Наемники российской частной военной кампании "Вагнер"начали масштабную вербовку украинцев на временно оккупированных территориях Украины для войны в Африке, сообщил Центр национального сопротивления. В частности, речь идет о мужчинах в возрасте от 22 до 50 лет.

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