Россияская армия не изменяет своим привычкам, показанным в Украине.

В приграничных населенных пунктах Белгородской области, откуда были эвакуированы местные жители, процветает мародерство. К этому, вероятно, причастны российские военные.

Как пишет nexta.tv, эвакуированные жители приграничных с Украиной районов сообщают о многократных грабежах своих домов и квартир. При этом люди не могут самостоятельно защитить свое имущество, поскольку доступ в эти районы ограничен военными. В соцсетях люди жалуются, что грабежами занимаются российские военные.

Глава администрации Грайворонского городского округа Геннадий Бондарев подтвердил, что жители массово жалуются на мародёрство. По его словам, речь идет как минимум о 12 населённых пунктах.

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Хотя Бондарев прямо и не сказал, кто грабит дома в оцепленой военными зоне, из его слов можно сделать вывод, что мародерствуют именно российские военные. Так, он сообщил, гражданская администрация работает над проблемой мародерства совместно с военной полицией и руководством Минобороны. При этом Бондарев заверил, что преступления совершают "не наши люди".

Ситуация в Белгородской области

Как писал УНИАН, во время мартовского рейда РДК и "Легиона Свобода России" в приграничные районы Белгородской области российская армия активно применяла тяжелую артиллерию и авиацию. В результате было полностью уничтожено российское село Козинка.

Но и после завершения рейда российская авиация продолжает забрасывать Белгородскую область авиабомбами. Но теперь уже не целенаправленно, а вследствие технических сбоев.

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