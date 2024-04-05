Нападавший объяснил свои действия неприязнью, хотя с чиновником не был знаком, и сослался на "голоса в голове".

В РФ губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом после встречи с жителями города Апатиты. Об этом пишет российское издание "Медуза".

По данным губернаторской пресс-службы, нападение произошло вечером 4 апреля после встречи Чибиса с жителями Апатитов в местном Дворце культуры. Возле выхода из здания его ударил ножом в живот местный житель. Чиновник сумел добраться до своего автомобиля, а потом был доставлен в больницу.

Телеграм-каналы распространили фотографию раненого Чибиса на каталке при поступлении в больницу.

По данным "Медузы", губернатора прооперировали, после чего медики оценили его состояние как тяжелое. По словам медиков, чиновник отделался "малой кровью" - аорта не задета, но Чибис пока – в реанимации, откуда уже записал видеообращение. Он благодарит врачей и заявил, что восстанавливается после операции, а потом собирается "дальше в бой".

Нападавшего почти сразу задержали, при задержании он был ранен. Как сообщили в управлении Росгвардии по Мурманской области, сотрудник ведомства применил табельное оружие – выстрелил подозреваемому в ногу, когда тот попытался скрыться с места преступления. Фигуранта доставили в ту же больницу, что и Чибиса, где допросили.

Задержанный - 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он ждал Чибиса у выхода из здания в своей машине. По информации местных СМИ, фигурант работает в компании РЖД ("Российские железные дороги"), ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за совершение ДТП. При задержании мужчина якобы сказал, что напал на губернатора по велению "голоса в голове".

При этом родственники Быданова утверждают, что признаков психических расстройств у него никогда не наблюдали и на учете в соответствующем медучреждении он не состоял. По данным росСМИ, в день нападения Быданов был на больничном из-за сильных болей в спине, на фоне которых ему якобы назначили ряд лекарств, в том числе таблетки и инъекции.

В следственном комитете РФ утверждают, что в ходе допроса задержанный объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя с губернатором не был знаком. В рамках следствия назначен ряд экспертиз, в том числе психиатрическая, а также "изучаются возможные связи нападавшего с экстремистами и проверяют его контакты в мессенджерах".

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности (ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Александру Быданову грозит 20 лет тюрьмы.

Депутат Госдумы и бывший советник главы Росгвардии Александр Хинштейн заявил, что росгвардейца, задержавшего Быданова, представлен к награде. По данным депутата, этот росгвардеец — участник войны против Украины и "ветеран боевых действий".

Случившееся уже прокомментировали в Кремле.

"Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин позвонит губернатору "как только представится возможность". Отвечая на вопрос, нужно ли усилить безопасность чиновников, он сказал, что "нужна экспертная оценка, является это системной угрозой или это отдельно взятый случай", — сообщает Meduza.

Как пишут местные издания, нападение на Чибиса стало первым за 15 лет покушением на губернатора в России. Напоминается, что в 2009 году был атакован кортеж главы Ингушетии Юнуса-Бека Евкурова во время проезда по Назрани - террорист-смертник взорвал бомбу рядом с машиной чиновника. Глава региона и его брат тогда получили ранения, водитель Евкурова и находившийся рядом правоохранитель погибли.

В 2016 году подожгли дом губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова – чиновник и его семья, находившиеся в доме, не пострадали. В 2020–2021 годах по делу о покушении на Бочарова были осуждены четыре фигуранта, в частности криминальный авторитет Евгений Ремезов получил шесть лет колонии строгого режима.

Теракт в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта в Подмосковье произошел крупнейший за 20 лет теракт - несколько человек, одетые в камуфляж, открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall. Погибли более 130 человек, очень много пострадавших. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. При этом Кремль обвинил в нападении Украину.

По подозрению в теракте задержан ряд людей, в том числе четверо предполагаемых исполнителей: Далерджон Мирзоев, Рачабализод Саидакрам Муродали, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов – все они граждане Таджикистана. По данным росСМИ, силовики пытали задержанных и снимали это на видео, которое затем опубликовал близкий к расформированной ЧВК "Вагнер" телеграм-канал Grey Zone и распространили госСМИ РФ. В частности, Саидакрами отрезали и засунули в рот ухо, против Фаридуни применяли пытку "Звонок Путину", пропуская ток в область паха, у Файзова выбит глаз, Мирзоева привезли с кровоподтеками и гематомами на лице, на шее у него висел пакет и пр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать пытки фигурантов дела, а пропагандистка Маргарита Симоньян выступила в поддержку пыток, в частности, отрезания ушей, подозреваемым.

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