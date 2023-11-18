РФ разгоняет историю о "проплаченной" девушке Анне, которой заплатили за нападение деньги.

В России разгоняют историю о нападении "проплаченной" патриотки Украины на сотрудников "Сбербанка" в Подмосковье.

27-летняя Анна Г. облила сотрудницу банка зеленкой с криками "Слава Украине". Происшествие случилось 17 ноября на улице Советская в городе Егорьевск, пишет Baza.

"Анна Г. направилась в окну №5. Там она достала тюбик с зеленкой и облила сотрудницу, выкрикивая при этом проукраинский лозунг", - говорится в сообщении

Девушку задержали полицейские, выехавшие на вызов о нападении. В ходе общения с силовиками Анна призналась, что в день нападения ей позвонил неизвестный мужчина в "ватсап" и предложил деньги за "акцию с зеленкой", утверждают росСМИ.

В итоге на нее составили протокол о мелком хулиганстве.

В РФ мужчину обманули на чемодан денег в банке

В ноябре в Подмосковье аферисты обкрутили "вокруг пальца" россиянина, представившись сотрудниками банка. Инцидент произошел прямо в здании банка "Уралсиб": предприниматель принес туда 85 млн рублей, чтобы обменять на валюту по выгодному курсу. Но, вместо долларов, ему дали фальшивые напечатанные купюры. Когда россиянин поднял панику и обратился к службе безопасности банка, ему сообщили, что деньги у него забрал "человек случайный".

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