Житель Подмосковья захотел поменять 85 млн рублей на доллары, но взамен получил "шиш".

В Подмосковье с россиянином случился эпизод, "достойный" финансовых махинаций известного испанского сериала о криминале "Бумажный дом".

Мужчина усердно копил деньги, в надежде обменять кругленькую сумму на доллары: собрав 85 млн рублей он принес их в банк "Уралсиб", но вышел оттуда не с чемоданом валюты, а с фальшивыми бумажками. Детали истории опубликовала Baza.

Инцидент произошел с генеральным директором одной из компаний Владимирской области. 52-летний Сергей захотел сэкономить и нашел через знакомых человека, который представился одним из членов правления "Уралсиба".

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Банкир предложил привлекательный курс для обмена, поэтому Сергей согласился на сделку.

"9 ноября предприниматель приехал к главному офису банка на улице Ефремова. Его встретил помощник члена правления и провёл через охрану, пользуясь пропуском. Сергей отдал 85 млн помощнику, тот вышел и через некоторое время вернулся с крупной пачкой долларов в банковской пластиковой упаковке", - отмечает Baza.

Помощник попросил Сергея немного подождать, чтобы банк подготовил необходимые документы для сделки. По истечению 10 минут бизнесмен не выдержал и заглянул в пакет, чтобы оценить свои "доллары". И тут его постигло разочарование: вместо настоящих банкнот с Бенджамином Франклином в упаковке лежали напечатанные купюры.

Сергей поднял панику, обратившись к службе безопасности банка. В итоге выяснилось, что банкир, забравший у него 85 млн рублей, "человек случайный".

"Сотрудники банка пояснили Сергею, что "помощник" не является работником банка. Это просто случайный человек, который арендовал депозитарий, поэтому ему разрешили оформлять пропуска на других людей", - сообщает росСМИ.

В РФ хотят создать министерство "счастья"

Тем временем в РФ председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила создать для россиян "министерство счастья", чтобы они не грустили и сами оценивали, насколько справедлив с ним российский закон.

По словам Матвиенко, она мечтает создать такое учреждение и уже выдвигала такое предложение на рассмотрение, но ее идею мало кто поддержал.

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