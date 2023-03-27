Пока мать стояла на баррикадах, ее сын успешно скрылся от сотрудников военкомата.

В глубинке Российской Федерации развернулась настоящая драма из-за местного призывника: его родители не хотели отдавать сына военкомам и учинили ожесточенную драку.

Инцидент произошел в Ставрополье. Там военкомы пришли к семье потенциального участника боевых действий в Украине Дмитрия, который еще в сентябре 2022 года смог "залечь на дно" и избежать мобилизации. По данным Baza, он спрятался у родителей в станице Урухская, но ненадолго.

Вскоре военкомы узнали, где находится 24-летний парень и пришли к нему в "гости". Тогда в неравный бой с двумя представителями военкомата и полицейским вступили его мать и отец: женщина схватила участкового и принялась давать ему оплеухи, в то время как правоохранитель скручивал ее мужа, надевая на него наручники.

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Интересно, что сам Дмитрий в "сражении" не участвовал - после стычки драчуны поняли, что уклонист сбежал в неизвестном направлении, пока его родители стояли на баррикадах.

По данным СМИ, после инцидента у участкового диагностировали травму шеи, так что вскоре семейству Дмитрия может грозить уголовное дело. Военкомам тоже пришлось не сладко - они вновь вынуждены его искать.

Частичная мобилизация в РФ - решение Путина

Напомним, что в сентябре 2022 года лидер РФ Владимир Путин принял решение ввести частичную мобилизацию в России. Тогда диктатор заявил, что она коснется лишь граждан РФ, которые состоят в запасе и тех, кто служит в российских войсках.

Однако совсем скоро россияне поняли, что Путин "пускает им пыль в глаза", ведь массовые повестки в российскую армию стали давать всем подряд. На это неоднократно жаловались сами россияне. Приглашение в армию получают даже студенты.

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