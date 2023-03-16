В университетах говорят им, что беспокоиться нет причин.

В Новосибирском государственном техническом университете студентам рассылают повестки в личном кабинете на сайте университета.

В пресс-службе НГТУ сказали журналистам "Подъема", что повестки получили уже 32 студента. В университете уверяют, что такое происходит ежегодно. "Думаю, если они сходят и актуализируют информацию, это не значит, что их заберут служить. Мы выполняем федеральный закон. Мы обязаны оповещать студентов обо всех требованиях военкомата: явиться для актуализации данных, продлить отсрочку", - сказали они.

Кроме того, рассылку повесток в университете назвали плановой работой. "Не понимаю, в чём суть всех переживаний", - добавили в пресс-службе.

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Тем временем письма о небходимости явиться в военкомат за повесткой получили и студенты Московского энергетического института. Как пишет Telegram-канал "Осторожно Москва", уведомления пришли студентам 4 курса бакалавриата, а также некоторым магистрантам и аспирантам. Руководство уверяет их, что нужно выполнить требование, так как "беспокоиться не о чем".

Мобилизация в России

Ранее российский правозащитник Павел Чиков сообщил, что в Российской Федерации начали активно рассылать повестки как минимум в 35 регионах.

По данным СМИ, российское командование хочет набрать в армию еще 400 тысяч контрактников. Также в Государственную думу внесли законопроект о повышении призывного возраста.

Несколько дней назад в Воронежской области официально объявили о начале вручения повесток для "актуализации данных".

В Центре национального сопротивления сообщают, что россияне усилили вербовку иностранных наемников на войну в Украине.

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