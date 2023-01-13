Вследствие изменения призывного возраста с 27 до 30 лет общее количество призывников может увеличиться более чем на треть.

Российская Федерация может увеличить число призывников для войны с Украиной до 200 тысяч к весне 2023 года.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на заявление главы комитета Государственной думы по обороне РФ Андрея Картаполова.

Чиновник в прямом эфире РБК прокомментировал реформу об увеличении призывного возраста с 27 до 30 лет. Он попытался заверить, что общее количество призывников в России останется прежним – на уровне 200 тысяч человек.

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"У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать – порядка 200 тыс. человек", – заявил Картаполов.

Однако, по данным издания, увеличение призывного возраста в России повлечет за собой и увеличение общего количества призывников более чем на треть.

Так, во время осенней кампании 2022 года в российскую армию забрали порядка 120 тысяч человек, что на 7,7 тысячи меньше в сравнении с аналогичным призывом годом ранее. Весной 2022 в армию отправились 134,5 тыс. призывников.

Исходя из слов Картаполова, что к весне 2023 года общее количество призывников вырастет до 200 тысяч человек – по факту в армию РФ будут набирать на 70-80 тысяч человек больше за одну кампанию. В годовом измерении количество призывников может вырасти на 140–160 тысяч, отмечает издание.

Главные заявления Кремля о призыве и мобилизации

В декабре 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу говорил, как о планах страны увеличить количество кадровых войск на 350 тысяч человек – до 1,5 млн, так и об изменении призывного возраста с 18 до 21 года и с 27 до 30 лет.

Такую инициативу со стороны министра поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Картаполов отмечал, с 1 апреля по 15 июля 2023 года в России будут призывать на срочную службу по новому алгоритму. Сначала военкоматы будут оценивать количество потенциальных призывников возраста от 18 лет и до 30-ти лет, а потом разделят их число в таком соотношении: половину составят 18-летние, а другую – граждане от 21 года до 30 лет.

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